صالح جمعة: انتظروا مصطفى شوبير سيصبح أسطورة حراسة المرمى في المستقبل

واضاف جمعة خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة على فضائية اون تايم سبورت، أن مشاركاته القليلة لا تزعجه، وكل ما يسعده وقوف الجماهير بجانبه.
واشار جمعة الى أن، مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الصاعد يملك قدرات عالية وسيصبح من اكبر حراس مصر في المستقبل.
وتابع: شوبير يملك عقلية مميزة وموهبة رائعة، وسنجده في يوم حارس مرمى الأهلي الاول.
وقال جمعة: رحيل احمد فتحي وغياب عماد متعب والرموز الكبيرة في الاهلي يفقدنا أشياء كثيرة لكن البركة في المتواجدين.
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