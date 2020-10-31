الدوري الإسباني.. برشلونة يخرج متأخرا من الشوط الأول أمام ألافيس بخطأ نيتو

جاء هدف ريوخا لصالح ديبورتيفو ألافيس، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، بعدما استغل خطأ فادحا من نيتو حارس برشلونة، لتصبح النتيجة تقدم فريق ألافيس بنتيجة 1 - 0.

وتلقى فريق برشلونة هزيمة مخيبة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من الليجا. في المقابل يتسلح الأفيس بعامل الأرض لتحقيق نتيجة أمام البلوجرانا في لقاء الليلة. ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 15، بنفس الرصيد من النقاط. يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

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