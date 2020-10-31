الاتحاد السكندري يوافق على رحيل نور السيد لنادي الجونة

ووافقت إدارة النادى على انتقال كابتن الفريق إلى الجونه بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وكذلك بعد دراسة العرض المالى المقدم .
وتنازل نور السيد عن مستحقاته المالية لدى الإتحاد السكندرى من أجل الرحيل عن زعيم الثغر بعد فشل كافة المفاوضات من أجل تواجد اللاعب
وعقب تولي الجهاز الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن حرص إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد على مخاطبة اللاعب هاتفيا من أجل الانتظام في التدريبات ليرفض العودة من جديد .
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