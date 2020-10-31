كهربا مشاكل.. بصق على الجماهير وتشاجر مع الشناوي واشتبك مع محمد فضل

شهدت إحتفالية تسلم النادى الأهلي درع الدورى الممتاز خناقة بين محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب القلعة الحمراء ومحمد فضل عضو اتحاد الكرة لدى دخول مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق الى ملعب استاد السلام لتتويج المارد الأحمر باللقب رقم 42. كهربا إشتهر بكثرة مشاكله فى الأندية التى إرتدى قمصانها على مدار تاريخه الكروى سواء فى الخارج أو على المستوى المحلي إلى جانب أزماته مع الجماهير. دوت الخليج يسرد مشاكل كهربا مع زملائه والجماهير على مدار تاريخه الكروى فى كافة الدوريات العربية والمحلية. الدورى السويسري خاض محمود عبد المنعم كهربا تجربة إحترافية قصيرة لم تخلُ من الأزمات مع نادي لويزرن السويسري الذي كان معارا له من نادي إنبي، حيث أكد النادي السويسري وقتها أن فسخ العقد مع كهربا جاء بسبب سوء سلوك ومشاكل أثارها اللاعب وتحديدا مع مدرب الفريق وقتها كارلوس بيرن ايجر.

وبعد تجربة لويزرن السويسري عاد كهربا لإنبي ولكنه لم يستمر طويلا مع الفريق البترولي ليقوم الأخير بإعارته لصفوف فريق جراسهوبرز السويسري لمدة 6 أشهر ولكن سرعان ما عاد اللاعب من جديد لإنبي بسبب المشاكل التي آثارها بالفريق السويسري بعدما رفض الأخير تمديد إعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائي.

أزماته في إنبي

عقب عودة كهربا لإنبي استمر اللاعب في إثارة المشاكل والأزمات حيث أحدث اللاعب مشكلة وقتها مع حسين أمين، المدرب العام للفريق في جهاز طارق العشري وقتها مما دفع الأخير لطرد اللاعب من التدريب وهدد وقتها اللاعب بالانقطاع عن التدريبات.

كهربا وجماهير الزمالك

كهربا آثار العديد من الأزمات والمشاكل داخل نادي الزمالك الذي كان يلعب له الفترة الماضية وقبل انتقاله للقلعة الحمراء ولعل أبرزها مع رئيس النادي مرتضى منصور وجماهير نادي الزمالك والمدربين حيث دخل كهربا فى أزمة مع مرتضى منصور قبل انتقاله للقلعة الحمراء وهي التي كانت السبب الأساسي في رحيل اللاعب عن الزمالك وهروبه من النادي والانتقال لصفوف نادي أفيس البرتغالي وبعدها انتقاله للأهلي.

وكان للاعب كهربا أزمات مع المدربين أمثال محمد حلمي وماكليش بعدما اعترض اللاعب على المدربان وقت أن كانا مدربين للزمالك، بسبب تبديل اللاعب في بعض المباريات ومع الأرجنتين هيكتور كوبر في مونديال روسيا.

ودخل كهربا فى أزمة شهيرة مع جمهور الزمالك بعد أن قام الأخير بالبصق خلال تبديله في مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي 2019، حيث التقطت عدسات الكاميرات وقتها قيام اللاعب بالبصق على جماهير القلعة البيضاء بعد قيام الجماهير بتوجيه انتقادات للاعب بسبب الأداء السيئ الذي كان عليه في المباراة.

أزمات الخليج

دخل كهربا فى العديد من الأزمات في الدوري السعودي بعدما انتقل لنادي الاتحاد السعودي لعل أبرزها تعرض للتصوير من جانب أحد جماهير نادي النصر عقب إحدى مباريات فريق اتحاد جدة أمام النصر في دوري الجميل للمحترفين وقام اللاعب بركله بقدمه وهو الفيديو الذي انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط هجوم شديد على كهربا.

خناقة حارس الأهلي دخل كهربا فى خناقة مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وزميله بالفريق والتي شهدت تعالي أصوات الثنائي قبل الدخول فى المران وخاصة كهربا ليتم تغريم الأخير بمبلغ مليون جنيه من جانب الإدارة، وهي أكبر غرامة يتم توقيعها على لاعب.

وقعت إدارة النادي الأهلي غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق قدرها مليون جنيه بعد الخناقة التي نشبت بين اللاعب وزميله بالفريق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق قبل انطلاق مران الفريق

وبعد تغريم كهربا قام الأخير بتوجيه اعتذارا عما بدر منه تجاه الشناوي بجانب اعتذاره لمنظومة النادي الأهلي مؤكدا احترامه الشديد لمنظومة الأهلي.

خناقة كهربا وعضو اتحاد الكرة