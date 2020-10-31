خالد الغندور يكشف موعد عودة برنامج زملكاوي

عن موعد عودة برنامج زملكاوى عبر شاشة قناة الزمالك بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافه لمدة 15 يوما.
كانت القناة قد أعلنت عن القرار فى بيان جاء فيه : «بناءً على قرار رقم 78 والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 27-10-2020 والذي جاء به منع بث برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، تحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علمًا وتنفيذ القرار».
تضمن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف بث برنامج زملكاوي علي قناه الزمالك لمدة أسبوعين قرارا بإيقاف الإعلامي أحمد جمال لمدة ثلاث أشهر ومنعه من الظهور على أي وسيلة إعلامية أخري .
ووجه المجلس الأعلى للإعلام إنذارا أخيرا لشركة إعلام المصريين القائمين على رعاية القناة.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر إيقاف برنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك لمدة أسبوعين بسبب تجاوزات مرتضى منصور رئيس النادي في الفترة الأخيرة خلال مداخلاته التليفزيونية.
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