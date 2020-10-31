كهربا: سعيد بتحقيق بطولة الدوري المصري مع الأهلي

وقال محمود عبد المنعم"كهربا"، في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس": "سعيد بتحقيق بطولة الدوري مع النادي الأهلي، ونأمل في تحقيق المزيد من أجل إسعاد الجماهير ".

وتابع:" كنت متوقع إني هسجل هدف في شباك طلائع الجيش وحرصت على ارتداء قميص مؤمن زكريا احتفالا بتواجده".

وانتهت أحداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. الشوط الأول.. تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه طلائع الجيش. انفرد وليد سليمان بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا وسجل الهدف في الثانية ٤٥ من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من عمر المباراة كاد طلائع الجيش أن يدرك التعادل، ولكن تمكن العربي بدر لاعب الأهلي من منع الكرة من دخول الكرة مرمى علي لطفي بعد رأسية متقنة من لاعب الجيش. ولم يهدأ لاعبي الأهلي وواصلوا تنظيم الهجمات على مرمى طلائع الجيش، ولكن لم يتمكنوا من إضافة هدف آخر. مرر اليو بادجي الكرة من أمام منطقة الجزاء إلى جيرالدور لينفرد بحارس المرمى محمد بسام، ويسجل هدف رائع من فوق الحارس، ويتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة. وتعرض علي لطفي حارس مرمى الاهلي لاصابة قوية واستدعى الجهاز الطبي داخل ارض الملعب، وتلقى العلاج واستكمل المباراة. ومن بعده تعرض العربي بدر الى اصابة في منتصف الملعب بعد أن تدخل معه لاعب طلائع الجيش بقوة، ولكن لم تؤثر عليه واستمر في المباراة. سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث عن طريق تسديدة قوية لم يتمكن محمد بسام ان يفعل امامها شئ في الدقيقة ٣٦ من عمر المباراة. واحتفل كهربا بالهدف عن طريق خلع القميص، وظهور صورة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي المتواجد في المدرجات لتسليم درع الدوري في لفتة مميزة من مجلس إدارة الأهلي. وهتفت الجماهير باسم مؤمن زكريا فور ظهوره في المدرجات بعد غياب طويل.

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