الخطيب ومؤمن زكريا يسلمان درع الدوري للاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف للا شيء، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه القوية المميزة بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي بالسلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز التي حسم الفريق لقبها قبل نهايتها بسبعة أسابيع.

الأهلي أبدع وأمتع وسيطر على مجريات اللعب محققًا الفوز ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، حيث تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الأولى، والأنجولي جيرالدو في الدقيقة 18، ومحمود كهربا في الدقيقة 35، فيما استمرت السيطرة في الشوط الثاني قبل أن يحتفل الجهاز الفني واللاعبون عقب المباراة بتسلم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي والخامس على التوالي، بعد أن سجل الفريق 74 هدفًا كأقوى خط هجوم، وكذلك أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.