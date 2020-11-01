أيمن أشرف: توقف الكورة بسبب كورونا أثر على أداء الفريق

قال أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، إن هذا الموسم كان صعبا جدا منذ بدايته وتخطينا صعوبات كثيرة من أجل ختام الموسم بشكل يليق بالأهلي.

وأكد اشرف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن توقف النشاط الكروي كان له تأثير كبير على آداء اللاعبين عقب عودة الدوري، لكن في وقت قصير استطعنا أن نعود بشكل قوي ونستكمل بداية الموسم لتحقيق هدف الدوري.

وتابع أن الموسم لم ينتهي وهناك استعداد تام خلال الفترة القادمة لبطولة افريقيا لإحراز اللقب، وهو الهدف الأساسي للفريق .

ووجه أيمن اشرف الشكر للمدير الفني السابق للفريق السويسري رينيه فايلر على ما قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم وكان لابد من توجيه الشكر له في هذا التتويج.

وأضاف أشرف، أن موسيماني منذ توليه مسئولية قيادة الفريق وله بصمة مميزة، وكذلك الدور الذي قدمه فايلر خلال هذا الموسم كان له دور رئيسي في تتويجنا باللقب.

وأكمل أن كل مدير فني يتولي قيادة الاهلي يُكمل مسيرة المدير الفني السابق ويستكمل المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات.