رامي ربيعة: سعداء بالدرع.. ونجحنا في تحقيق كثير من الأرقام القياسية

عبر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول بالأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي.

وأكد أن الفريق حقق بطولته المعتادة بالعديد من الأرقام القياسية، وأقوى خط هجوم وكذلك أقوى خط دفاع هذا الموسم.

وشدد على أن العلاقة المتميزة بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، الذي يعرف اللاعبين قبل تسلم المهمة وهو ما سهل الكثير من الأمور.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين حريصون على تقديم الفرحة لجمهور النادي الأهلي والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم ربيعة حديثه بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة بعدما أنهى مرحلة التأهيل.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.