أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي لاعب نادر والأهلي خسر برحيله

تحدث أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، عن رحيل أحمد فتحي، عن صفوف النادي الأهلي وانتقاله لصفوف لبيراميدز. وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، على" قناة النهار": "الأهلي سيفقد أحمد فتحي فهو لاعب نادر في الكرة المصرية ويجبر الجميع على احترامه". وأضاف: "بيتسو موسيماني مدير فني جيد من الناحية الفنية وطور من أداء اللاعبين". وأتم: "أليو ديانج يمتلك قوة بدنية رهيبة ويؤدي في الجوانب الدفاعية والهجومية بشكل جيد". وانتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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