كيفن جونسون: سعيد بالعمل في الأهلي.. ونسعى لتجهيز الفريق لنهائي أفريقيا

عبر كيفن جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بوجوده في لحظات تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري، في ختام منافسات البطولة بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية.

وأوضح: «أنا هنا منذ فترة قصيرة، ومع ذلك فقد منحني الأهلي الفرصة لكي أعيش لحظات تاريخية بالتتويج بلقب مهم للغاية بالنسبة للنادي وللجماهير».

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل بكل جدية من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأن هناك خطة للحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وشدّد جونسون على أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعمل بكل جدية من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل المستويات وحصد البطولات.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.