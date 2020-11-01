خالد الغندور يطالب لجنة الانضباط بإصدار قرار فى "خناقة" كهربا ومحمد فضل

كان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تغلب على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وتوج المارد الأحمر باللقب رقم 42 فى الدورى المحلي.

وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": ما هو قرار لجنة الإنضباط على مشهد كهربا لاعب النادى الأهلي مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة وما هو رأي الإعلام فى هذا المشهد غير اللائق.

و شهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للإحتفال بالدرع.

وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابة على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".

وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.

وجه الإعلامى خالد الغندور تساؤلات إلى لجنة الإنضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري حول وجود أى قرار صادر من جانبها حيال خناقة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية للجبلاية على هامش مراسم تسليم درع الدورى الممتاز.