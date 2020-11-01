محمود وحيد: جاهزون للتتويج بكل البطولات

عبر محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ووجه وحيد التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي على الفوز باللقب الخامس على التوالي، مؤكدًا أن الفريق لن يفرط في أي بطولة هذا الموسم.

وأكد أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد بلوغ المباراة النهائية من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم الفريق.

وأضاف أن اللاعبين والجهاز الفني أغلقوا صفحة الدوري والتركيز سيكون في البطولة الإفريقية وبطولة كأس مصر التي ستكون أفضل ختام لموسم شاق.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.