حارس الأهلي: سعيد بلقب الدوري.. وتركيزنا في النهائي الإفريقي

أبدى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق قاتل من أجل بلوغ هذه اللحظة والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي.

ووجه لطفي التهنئة لزميله محمد الشناوي، بعدما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة على مدى 28 مباراة هذا الموسم.

وأكد أن الفريق سيغلق صفحة الدوري سريعًا من أجل التركيز في النهائي الإفريقي، الذي يعد التحدي الأكبر للفريق هذا الموسم.

وشدد لطفي على أن الإصابة التي تعرض لها مساء اليوم بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق، بعدما تعرض لكدمة في كرة مشتركة مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.