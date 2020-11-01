جيرالدو: سعيد بلقب الدوري.. وأتطلع لتكرار إنجاز جيلبرتو وفلافيو مع الأهلي

أكد الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي، سعادته بالمشاركة مع زملائه في التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق خاض موسمًا صعبًا للغاية بسبب أزمة كورونا، ولكنه نجح في التعامل معه وحقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

وقال جيرالدو إن اللاعبين المحترفين بالأهلي قضوا وقتًا صعبًا بسبب كورونا وتوقف النشاط الكروي، ولكنهم الآن أصبحوا جاهزين بقوة للمباريات المتبقية في الموسم.

وأضاف: «الفريق انتهى من الدوري وتوج باللقب، ولكن لدينا ارتباط مهم جدا يوم 27 في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي نتطلع إلى تحقيقها».

وقال إنه راضٍ عن مستواه مع الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يتطور أداؤه يومًا بعد يوم مع المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني.

وأضاف: «سعداء بوجود مؤمن زكريا اليوم في احتفالية الدوري خاصة أنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع اللاعبين».

وقال: «أتمنى تكرار إنجاز جيلبرتو وفلافيو مع الأهلي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق إنجاز الثنائي الأنجولي الذي سبق له التتويج باللقب الإفريقي الغالي».

وأتم: «هناك بعض الأخبار المغلوطة الخاصة بمستقبلي مع الأهلي ولكن في النهاية لا أتعامل مع هذه الشائعات، في النهاية أنا لاعب محترف وأتعامل مع الأمور باحترافية شديدة».