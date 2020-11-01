الأهلي يعاقب كهربا بعد اشتباكه مع محمد فضل

قال محمد فاروق مٌقدم برنامج البريمو على قناة Ten إن النادي الأهلي قرر معاقبة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.
وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع.
وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".
وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.
وانتهت احداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
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