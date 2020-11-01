سامي قمصان: بطولة الدوري مستحقة.. وموسيماني يعرف حجم الأهلي جيدًا

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري هذا الموسم كانت مستحقة والفريق فاز بها بعد مجهود شاق، متمنيًا أن يواصل الأهلي مسيرة الانتصارات ويفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى قمصان سعادته بوجود عدد من اللاعبين الناشئين مع الفريق الأول، مشيدًا بمحمد فخري الذي صنع الهدف الثالث من تمريرة مميزة لمحمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا أنه من اللاعبين المميزين ويستحق فرصة اللعب في الفريق الأول.

وتعليقًا على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أكد قمصان أنه مدير فني مميز ويتحدث دائمًا مع اللاعبين الكبار والصغار ويعطي الجميع حقه، كما أنه يعرف جيدًا قدر وحجم النادي الأهلي.

واختتم قمصان تصريحاته متمنيًا أن تكلل مجهودات موسيماني والجهاز الفني في الفترة المقبلة بالفوز بلقب البطولة الإفريقية، بعد أن أصبح الأهلي قريبًا منها للغاية، ولم يتبقَّ على الحسم إلا خطوات قليلة.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.