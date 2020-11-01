برشلونة يواصل التعثر ويتعادل مع ألافيس في الدوري الإسباني

تعادل فريق برشلونة مع نظيره ألافيس في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني

جاء هدف ريوخا لصالح ديبورتيفو ألافيس، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، بعدما استغل خطأ فادحا من نيتو حارس برشلونة، لتصبح النتيجة تقدم فريق ألافيس بنتيجة 1 - 0.

وأحرز الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول لفريقه الكتالوني في الدقيقة 63 من عمر المباراة عقب استغلال النقص العددي لنادي الأفيس بعد حصول ت لاعب ألافيس على البطاقة الصفراء الثانية