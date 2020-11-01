تعادل فريق برشلونة مع نظيره ألافيس في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني
جاء هدف ريوخا لصالح ديبورتيفو ألافيس، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، بعدما استغل خطأ فادحا من نيتو حارس برشلونة، لتصبح النتيجة تقدم فريق ألافيس بنتيجة 1 - 0.
وأحرز الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول لفريقه الكتالوني في الدقيقة 63 من عمر المباراة عقب استغلال النقص العددي لنادي الأفيس بعد حصول ت لاعب ألافيس على البطاقة الصفراء الثانية
ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 13، بنفس الرصيد من النقاط.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يواصل التعثر ويتعادل مع ألافيس في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.