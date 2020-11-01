أيمن عبدالعزيز: الزمالك بدأ الدوري غلط ووصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية إنجاز

تحدث أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، عن خسارة نادي بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي. وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج" نمبر وان"، " على قناة النهار"،: "وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية الإفريقية إنجاز كبير للفريق". واكد أيمن عبدالعزيز ان الزمالك بدأ بطولة الدوري بشكل غير موفق وحاول تصحيح المسار في بقية الموسم". وتابع:"لا يوجد فريق في العالم يستطيع الفوز بكل البطولات التى يشارك فيها".

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