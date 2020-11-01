باريس سان جيرمان يفوز على نانت 3-0 في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على حساب نظيره فريق نانت، بنتيجة 3-0 في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، على ملعب " لا البوجوار ".
ورفع فريق باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الفوز الى 21 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري، في حين تجمد رصيد نانت عند النقطة 8 في المركز الخامس.
وسجل باريس سان جيرمان هدف التقدم عن طريق أندير هيريرا في الدقيقة " 47 "، في حين سجل كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة " 65 ".
بينما سجل إيدير سرابيا الهدف الثالث في الدقيقة " 89 "، علمًا هذا الإنتصار هو السابع على التوالي للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي.
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