عبّر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري، مُوجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي ومحمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود في هذه اللحظة.
وقال عقب المباراة إن الجهاز الفني السابق كان له دور كبير في الفوز بلقب الدوري، فيما أشاد بما قدّمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير في المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم في أقرب فرصة.
وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت في توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الكابتن الخطيب والجماهير».
وعن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة، أكد موسيماني أن الجهاز الفني واللاعبين ملتزمون بقرارات الاتحاد الأفريقي، على الرغم من طول الفترة بين إياب نصف النهائي والمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تمر الفترة المقبلة بسلام ودون إصابات، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين والمحترفين لمعسكرات الأجندة الدولية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ما زال بحاجة إلى الوقت للوصول إلى المستوى الذي يعمل الجميع من أجله، لافتًا إلى أن الأهلي لديه طموح قوي في الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني: جاهزون لخوض نهائي أفريقيا في أي وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.