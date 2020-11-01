الأهلي راحة لمدة يومين ويستأنف التدريب الثلاثاء

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة يومين، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بالسلام.

وحصل الفريق على راحة يومين لالتقاط الأنفاس، على أن يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري، وعقب نهاية المباراة تسلم الأهلي درع الدوري.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.