لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة أنه سيعود إلي صفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل.



وقال ناصر ماهر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"،:" علاقتي بنادي سموحة إنتهت عقب مباراة نادي مصر ". وواصل:" متحمس للتواجد في أكبر نادي في إفريقيا بداية من الموسم المقبل . وأشار ناصر ماهر إلي تمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعودته إلي صفوف الفريق مرة أخري . وأتم:" كنت أتمني التواجد في منتخب مصر بالمعسكر المقبل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناصر ماهر: متحمس للتواجد في أكبر نادي بإفريقيا الموسم المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.