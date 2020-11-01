حجازي: لم أجد أي مشكلة في مباراتي الأولى مع اتحاد جدة

أكد أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي أنه لم يواجه أي مشكلة في مباراته الأولى مع الفريق.

وشارك حجازي للمرة الأولى مع الاتحاد في المباراة التي فاز بها بهدفين نظيفين على الأهلي، بعد انضمامه للاتحاد معارا من فريق وست بروميتش الإنجليزي.

وقال حجازي عقب المباراة : " ساعدني اللاعبين كثيرًا في الملعب وتحدثت معهم بالعربية ومع الأجانب بالإنجليزية ولم أجد أي مشاكل".

وأعرب حجازي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الأهلي، وقال :"قدم اللاعبون أداء جيدا وتحدثنا عن أهمية الحصول على نقاط المباراة كاملة وتحقيق الفوز الأول".

ووجه حجازي الشكر لجمهور الاتحاد، قائلا: "أشكر جماهير الاتحاد على الاستقبال وكنت أتمنى حضورهم لأنهم الداعم الرئيسي واللاعب الأول".