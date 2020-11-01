كشف محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس المشادة التي حدثت مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال استلام المارد الأحمر درع الدوري رقم 42 . وأضاف محمود عبد المنعم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس2"، أن محمد فضل قام بدفعه دون سبب خلال سيره بجوار مؤمن زكريا. وتابع: "ماعملتش حاجة، والفيديو موضح مين الغلطان، وفضل دفعنى وقولت له متزقنيش كده.. وأنا مش بتاع مشاكل ومش بغلط فى حد اكبر منى، والموضوع بالنسبة لى مقفول ومنتهى". وانتهت احداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كهربا: أنا مش بغلط في حد أكبر مني .. ومحمد فضل دفعني بدون سبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.