بيراميدز يدخل التاريخ .. عبدالله السعيد هداف الدوري ويفصله هدف عن تحطيم رقم الخطيب

وحصل عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، على لقب هداف الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، مع نهاية منافسات المسابقة.
وسجل السعيد 17 هدفا، معتليا صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، محمد شريف، مهاجم الأهلي المعار إلى إنبي.
كما نجح نجم الأهلي السابق، في دخول نادي المئة هدف بالدوري المصري، محرزا 108 أهداف طوال مسيرته بالبطولة، ليحتل المركز السادس في قائمة هدافيها التاريخيين.
وبات يفصله هدف واحد عن معادلة رقم محمود الخطيب، رئيس الأهلي ونجمه السابق.
وأصبح السعيد أول لاعب في تاريخ بيراميدز، يتوج بلقب هداف الدوري، كما أنه فاز به لأول مرة في مسيرته.
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