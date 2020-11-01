آخر ظهور لـ أحمد فتحي مع الأهلي .. والجماهير تودعه: هتوحشنا يا جوكر

نشر أحمد فتحي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فتحي في الصور من احتفالية النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري العام لموسم 2019-2020.

ونالت الصور إعجاب متابعيه وجاءت أبرز التعليقات "هتوحشنا يا جوكر"، "اسطورة والله ربنا يكتبلك الخير دايما أن شاء الله يا حبيبي"، "فتحي الأسطورة أفضل من لمس الكورة"، "هتوحشنا طلتك بالتيشرت الأحمر يا جوكر ربنا يكتبلك الخير دايما ويوفقك في اللي جاي"، "مع السلامة يا ارجل لاعب في مصر".

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لأحمد فتحي مع الأهلي الذي انتقل إلي بيراميدز رسميًا، كما أنها قد تكون الأخيرة لجيرالدو واليو بادجي وأحمد الشيخ وصالح جمعة .

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

وتمكن الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.