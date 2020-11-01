السولية: نعد الجماهير بحصد اللقب القاري وحزين على رحيل فتحي عن الأهلي

عبر عمرو السولية لاعب الأهلي عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.
وقال السولية في تصريحات تلفزيونية: "بالطبع بطولة غالية جدا، والجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم من أجل التتويج باللقب، ونعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة الفترة المقبلة وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا وننتظر مساندتهم كالعادة".
وأضاف: "الجميع سعداء بوجود مؤمن زكريا في احتفالية اليوم، فهو في القلب، والجميع يتمنى الشفاء العاجل له وعودته من جديد إلينا".
في نفس السياق أكد صالح جمعة لاعب الفريق أن الموسم الحالي اختلف كثيرًا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق بكل قوة للفوز بالبطولة الأفريقية، ليضيف الأحمر إنجازًا جديدًا إلى سجلاته.
وهنأ جميع زملائه وأفراد الجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري.
وعبر صالح عن حزنه لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق وانتهاء مشواره بمباراة طلائع الجيش بالانتقال لصفوف بيراميدز، مشددا على أهمية دور اللاعبين الكبار بالفريق لما يملكونه من خبرات.
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