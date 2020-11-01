الزنيتي يثير قلق الرجاء قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أثار حارس الرجاء، أنس الزنيتي، قلق جماهير الفريق، بعدما جاءت المسحة الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا إيجابية.
يأتي الاهتمام الكبير بالزنيتي، بالنظر لوضعه داخل الفريق، وأيضا لتواضع مستوى الحارس البديل، محمد بوعميرة، وذلك قبل المواجهة الحاسمة مع الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويترقب أنصار الرجاء وكذلك المدرب جمال السلامي، نتائج المسحة المقبلة للزنيتي، ومعه المهاجم محمود بنحليب، وكلاهما لم يتعاف حتى هذه اللحظة.
ويستعد الفريق البيضاوي للسفر إلى القاهرة، بعد غد الاثنين، لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل، ومحاولة تعويض هزيمة الذهاب في المغرب (1-0).
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