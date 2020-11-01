بألف معنى.. مؤمن زكريا ينشر صورة ابنه بجوار درع الدوري

نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وذلك بعد المشاركة في احتفالية تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري الـ 42.

وظهر في الصورة نجل مؤمن زكريا بجوار درع الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 الذي قاد فاز بلقبة النادي الأهلي للمرة الـ42 في تاريخه.

وعلق مؤمن علي الصورة قائلا: "صورة بألف معنى".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

وكان الأهلي تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.