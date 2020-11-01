خبير تحكيمي: ميسي كان يستحق الطرد أمام ألافيس

يرى أندوخار أوليفر، الخبير التحكيمي لراديو "ماركا" الإسباني الشهير، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة كان يستحق الطرد، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
وأشهر حكم المباراة هيرنانديز البطاقة الصفراء في وجه ميسي في الدقيقة 39، بعد أن سدد الكرة بغضب في قدمه.
وقال أوليفر: "كان يجب على الحكم طرد ميسي، حتى لو لم تصطدم الكرة بقدمه، فهذا التصرف من ميسي بداعي تخويف الحكم، وهذا يستحق البطاقة الحمراء المباشرة".
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليواصل البلوجرانا نزيف النقاط بعد خسارة الكلاسيكو الجولة الماضية.
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