مساعد موسيماني: سعيد بالعمل في الأهلي.. ونسعى لتجهيز الفريق لنهائي إفريقيا

عبر كيفن جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بوجوده في لحظات تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري، في ختام منافسات البطولة بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية.

وقال: «أنا هنا منذ فترة قصيرة، ومع ذلك فقد منحني الأهلي الفرصة لكي أعيش لحظات تاريخية بالتتويج بلقب مهم للغاية بالنسبة للنادي وللجماهير».

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل بكل جدية من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك خطة للحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وشدد جونسون على أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعمل بكل جدية من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل المستويات وحصد البطولات.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وفاز الاهلي علي منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة.

وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الإدارة.

سجل أهداف الأهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا.