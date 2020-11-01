أعرب أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
وقال جريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن غاضبون لأننا أردنا حصد النقاط الثلاث، ولازال لدينا الكثير لتحسينه، وعلينا العمل من أجل مباراة الأربعاء بدوري الأبطال، واليوم أتيحت لنا عدة فرص لكننا سجلنا واحدة فقط".
وأضاف: "لقد أخفقنا كثيرًا وأنا أولهم، وعلينا العمل من أجل التحسين، والموسم طويل جدًا وسنكون أفضل".
وتابع جريزمان: "الفريق يحتاج أهدافي وأحاول تحسين ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة، وأستمتع بذلك، ولدي الكثير ومع الثقة والعمل والتواضع سنكون أفضل".
وأتم: "لسنا على ما يرام، ويجب أن نتحسن، ونحن بحاجة إلى الهدوء لأن الموسم لازال طويلا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جريزمان: لاعبو برشلونة غاضبون لكن الموسم لا يزال طويلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.