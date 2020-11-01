جريزمان: لاعبو برشلونة غاضبون لكن الموسم لا يزال طويلا

أعرب أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وقال جريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن غاضبون لأننا أردنا حصد النقاط الثلاث، ولازال لدينا الكثير لتحسينه، وعلينا العمل من أجل مباراة الأربعاء بدوري الأبطال، واليوم أتيحت لنا عدة فرص لكننا سجلنا واحدة فقط".

وأضاف: "لقد أخفقنا كثيرًا وأنا أولهم، وعلينا العمل من أجل التحسين، والموسم طويل جدًا وسنكون أفضل".

وتابع جريزمان: "الفريق يحتاج أهدافي وأحاول تحسين ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة، وأستمتع بذلك، ولدي الكثير ومع الثقة والعمل والتواضع سنكون أفضل".

وأتم: "لسنا على ما يرام، ويجب أن نتحسن، ونحن بحاجة إلى الهدوء لأن الموسم لازال طويلا".