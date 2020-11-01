كومان: الأداء الهجومي لـ برشلونة يقلقني.. ولا تعليق على الحكام

أعرب رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي 1-1 خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا قلق بشأن الأداء في خط الهجوم، والأمر لا يتعلق بالسلوك أو التركيز، لكن تحقيق المزيد من النجاح أمام المرمى، وحدث لنا ذلك ضد يوفنتوس واليوم أيضًا".

وأضاف: "سجلنا هدفًا ضد ألافيس، لكن حين تصنع الكثير من الفرص وتسجل واحدة فقط فهذا ليس جيدًا".

وتابع: "3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني؟ لم أكن سعيدًا بالشوط الأول، وكان هناك بعض اللاعبين لديهم بطاقات صفراء، والأمور كانت معُقدة لأن الخصم أغلق المساحات جيدًا، وكان يجب أن يكون الإيقاع أعلى، ورغم ذلك كانت لدينا فرص".

وأردف: "لقد انتقدتموني أمام يوفنتوس لتأخير التغييرات، واليوم قمت بها بنهاية الشوط الأول، وكان لدي أشخاص على دكة البدلاء لديهم القدرة على التسجيل، وكنت أرغب في تغيير الأشياء للفوز بالمباراة".

واستطرد: "صورتي على مقاعد البدلاء؟ أعتقد أنني فعلت كل ما لدي، وفي آخر 10 دقائق صنعنا الكثير من الفرص، وإذا تنتقدني بسبب صورتي فمن الأفضل أن نترك هذا المؤتمر".

وأوضح: "بالطبع أشعر بالقلق لأننا حصدنا نقطتين فقط من أصل 12 نقطة، وأعتقد أن المباراة بشكل عام مقبولة للغاية، وكنت سأصبح أكثر قلقا إذا لم نخلق الفرص، ويجب أن يكون لدينا أداء أفضل أمام المرمى، ولا يمكن أن نُهدر الكثير من الفرص".

وعن المطالبة بركلة جزاء لدي يونج، رد كومان: "أفضل ألا أعلق على هذه اللقطة، وقلت سابقًا ما أشعر به تجاه التحكيم، ولا أريد مناقشة هذه المسألة مرة أخرى".

واختتم: "أعتقد أحيانًا أننا نبحث كثيرًا عن اللمسة الأخيرة، بدلا من التسديد من خارج المنطقة، وألافيس لعب بوجود الكثير من الأشخاص في الدفاع، وكانت هناك مساحات في خط الوسط، وكانت الأمور مُعقدة لنا، لذلك في مثل هذه الظروف تحتاج للحظة عبقرية للتسجيل".