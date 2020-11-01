ملك ضربات الجزاء.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

يتمتع محمد صلاح، نجم ليفربول، بقدر كبير من الدقة والتركيز، عند تنفيذ ركلات الجزاء.
ونجح محمد صلاح في هز شباك وست هام يونايتد، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.
هدف محمد صلاح جاء عبر ركلة الجزاء، في الدقيقة 42، مع العلم أن النتيجة وقتها كانت تشير لتقدم وست هام يونايتد بهدف نظيف.
وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح لديه قدرة كبيرة في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف، حيث سجل آخر 13 ركلة جزاء تولى تسديدها بقميص ليفربول، في جميع البطولات.
وفي سياق آخر، قالت الشبكة، إن محمد صلاح لعب ضد وست هام يونايتد 7 مباريات، وسجل خلالها 7 أهداف، وجميع تلك الأهداف كانت بملعب ليفربول (أنفيلد).
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