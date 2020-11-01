أعلنت الحكومة البرتغالية، إقامة جائزة البرتغال الكبرى في ختام موسم بطولة العالم للدراجات النارية في 22 نوفمبر، بدون جماهير، بعد فرض إجراءات عزل جزئي، لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتقام أول جائزة كبرى في البرتغال للدراجات النارية منذ 2012، على حلبة ألجارفي خلف الأبواب المغلقة بعد إعلان أنطونيو كوستا رئيس الوزراء العزل الجزئي بدءا من 4 نوفمبر المقبل.
وحضر 27 ألف متفرج جائزة البرتغال الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لكن كوستا قال إن الأمر لم ينجح بسبب عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وأضاف: "ما حدث خلال الجائزة الكبرى غير مقبول ولا يمكن تكراره".
وتابع: "أبلغنا المنظمين بإقامة سباق الدراجات النارية بدون جماهير، بسبب عدم قدرتنا على تنظيم فعاليات على هذا النحو بحضور الجماهير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار حكومي يمنع الجماهير من حضور بطولة العالم للدراجات النارية بالبرتغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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