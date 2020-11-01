بعد التعادل مع ألافيس.. برشلونة يسقط في رقم سلبي لأول مرة منذ عامين

واصل برشلونة نتائجه السلبية في الليجا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام مضيفه ألافيس، أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة.
وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة على التوالي لبرشلونة في الليجا دون تحقيق أي فوز، بعد التعادل مع إشبيلية والخسارة من خيتافي ومن ريال مدريد.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن فشل برشلونة في تحقيق الفوز لأربع مباريات متتالية في الليجا، هو الأول منذ أكثر من عامين.
ويستعد برشلونة لملاقاة دينامو كييف الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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