أخبار الرياضة.. إحالة كهربا للانضباط.. فتحي يودع جماهير الأهلي.. وموسيماني يشكر فايلر ويعد الخطيب بلقب إفريقيا

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن التتويج بلقب الدوري وختام المسابقة بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، أمس السبت.

هاجم نادر السيد، مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب عدم توجيه الدعوة لكل من شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور، اللاعبين السابقين للقلعة الحمراء، أثناء الاحتفال بدرع الدوري.

وتصدرت المشاجرة التي نشبت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي، المشهد في احتفالية تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز.