الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتأمين الصدارة أمام أودينيزي

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي اليوم، الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

ولم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 23 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث لعب 23 مباراة فاز في 17 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات. ويعد إبراهيموفيتش صاحب الـ 39 عاما أحد أفضل لاعبي ميلان خلال الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف في مختلف البطولات وصنع هدف. في المقابل يتسلح أودينيزي بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، وتحسين وضعه السيئ في جدول الدوري الإيطالي. ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 18 بنقطة وحيدة. ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، يوفنتوس مع سبيزيا، تورينو مع لاتسيو، نابولي مع ساسولو، روما مع فيورنتينا، سامبدوريا مع جنوى. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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