أستون فيلا يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

يستضيف فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي، حيث حقق الفوز في 4 مبارايات وخسر مباراة وحيدة.

في المقابل يتواجد ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، من 6 مبارايات، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).

ويسعى أستون فيلا في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة انتصاراته، ومواصلة بدايته غير المعتادة، من أجل حجز مركزًا من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع أرسنال، وتوتنهام مع برايتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.