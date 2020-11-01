أستون فيلا يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي، حيث حقق الفوز في 4 مبارايات وخسر مباراة وحيدة.
في المقابل يتواجد ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، من 6 مبارايات، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).
ويسعى أستون فيلا في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة انتصاراته، ومواصلة بدايته غير المعتادة، من أجل حجز مركزًا من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع أرسنال، وتوتنهام مع برايتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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