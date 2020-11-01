بعد أزمة كهربا.. محمد فضل يعلق على احتفال مؤمن زكريا بدرع الدوري مع أسرته

نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة صورة لـ مؤمن زكريا مع أسرته أثناء احتفالهم بدرع الدورى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد فضل قائلاً :" أحسن لقطة في الدنيا لفرحة مؤمن زكريا وهو مؤمن بقدره ربنا كرمه بزوجة صالحة وأصيلة".

وأضاف: "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وربنا يشفيك يا حبيبي ويثبتكم علي هذا الابتلاء ويحفظ ابنك ويبارك لك في مراتك ويجعلكم قرة أعين بعض".

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الأهلي يعاقب كهربا بعد اشتباكه مع محمد فضل

وكان قد طالب أعضاء اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري زميلهم محمد فضل، بتقديم مذكرة للجنة الانضباط، ضد محمود كهربا، لاعب الأهلي.

والتقطت الكاميرات شجارًا بين كهربا وفضل أثناء مراسم تسليم درع الدوري للأهلي، وقام كهربا خلاله بدفع فضل بيده.

وأكدت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن أعضاء اللجنة اتصلوا بفضل، لمعرفة كواليس الأزمة، حيث أكد لهم أن كهربا تجاهل مصافحته، في تصرف غريب، وعند معاتبته قام بدفعه بيده بشكل غريب.