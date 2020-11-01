قمة خارج التوقعات بين مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الأحد، إلى قمة مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الفريقان مركزا متأخرا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد أرسنال في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط من 6 مباريات خاضها ( 3 فوز - 3 هزائم).

بينما يتواجد مانشستر يونايتد صاحب الأرض، في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وخسر مباراتين أيضًا، وله جولة مؤجلة.

ويعاني الفريقان منذ انطلاق البريميرليج، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وستكون المواجهة خاصة بالنسبة لأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، حيث سيخوض مباراته رقم 100 في مسيرته التدريبية مع الشياطين الحُمر (55 فوز - 21 تعادل - 23 هزيمة).