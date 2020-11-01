توتنهام يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم، الأحد، نظيره برايتون في مواجهة تبدو سهلة للسبيرز، ضمن منافسات الجولة رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، من 6 مبارايات، حيث حقق الفوز في 3، وتعادل مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة.
بينما يتواجد برايتون في المركز الـ16 برصيد 5 نقاط من 6 مباريات، (1 فوز- 2 تعادل - 3 هزائم).
ويسعى توتنهام في المباراة لتحقيق الثلاث نقاط من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع أرسنال، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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