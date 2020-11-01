ويسعى فريق روما بقيادة نجمه البوسني إيدين دجيكو، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للأقتراب خطوة من المربع الذهبي، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.
كان فريق روما انتزع فوزا صعبا من ميلان " 3 - 3"، في الجولة الماضية بالكالتشيو.
في المقابل، يطمح فيورنتينا في مصالحة جماهيره بانتزاع الثلاث نقاط أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي في المباراة الماضية.
ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن فيورنتينا صاحب المركز العاشر.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أودينيزي مع ميلان، تورينو مع لاتسيو، نابولي مع ساسولو، روما مع فيورنتينا، سامبدوريا مع جنوى.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روما يواجه فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.