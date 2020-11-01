تفاصيل بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه وشعاره

أنهى مسئولو شركة المقاصة سبورت إجراءات بيع 70 % من أسهم النادى إلى " استادات " إحدى الشركة الخاصة بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين .

وشهدت الساعات الماضية توصل الطرفين إلى اتفاق نهائى بشأن بيع اسهم شركة المقاصة إلى استادات مقابل ما يقرب من 90 مليون جنيه ، وفضل مسئولو المقاصة عرض استادات بعد أن اتفق المجلس على أنه الأفضل ما بين العروض الثلاثة التى تلقاها الفريق مؤخرا .

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي اليوم بين الطرفين ويتم تغيير اسم نادى مصر للمقاصة بداية من الموسم الكروى الجديد، وكذلك أيضا شعار النادي لتنتهى تجربة اسم " المقاصة " بشكل رسمي من الكرة المصرية بعد نجاحه فى الظهور بشكل جيد على مدار السنوات الماضية بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت شركة المقاصة سبورت عددا من الاستقالات خلال الساعات الماضية وعلى رأسها عمرو مصطفى الرئيس التنفيذي بجانب استقرار محمد مجد أحد مؤسسي الشركة والمشرف العام على فريق الكرة على الاستقالة أيضا وكان محمد عبدالسلام رئيس المقاصة أعلن استقالته قبل عدة أشهر من شركة المقاصة أيضا .

ورفض وليد هويدى مدير الكرة بالفريق ومؤسس النادى التنازل عن 30 % الأخرى من النادى وهو ما يشير إلى استمراره خلال السنوات المقبلة.

وينتظر مسئولو المقاصة الانفراجة المالية والحصول على مبلغ مالى كبير بعد بيع جزء كبير من أسهم النادى لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بجانب دفع راتب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة السابق ومعاونيه .