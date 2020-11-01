ملك الأرقام القياسية.. الفيفا يتغزل فى الأهلى بعد تتويجه بالدوري الممتاز

وجه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التهنئة إلى النادى الأهلى وجماهيره بعد التتويج بلقب الدورى المصرى للمرة الـ 42 فى تاريخه عقب انتهاء الموسم الكروى 2019 / 2020 أمس السبت.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ"فيفا" على موقع تويتر: "الأهلي بطل الدوري المصري 2019-2020 عن جدارة! .. اللقب 42 رقم قياسى.. 74 هدفا أقوى هجوم.. 8 أهداف عليه أقوى دفاع.. 89 نقطة رقم قياسى جديد.. 28 فوز عادل رقمه القياسي لنفس الموسم".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.