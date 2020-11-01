تفاصيل مذكرة محمد فضل ضد كهربا بعد خناقة ليلة التتويج بالدورى

قرر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تقديم مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى.
واستند محمد فضل فى مطالبته إحالة كهربا إلى لجنة الانضباط وشكوى للجنة الانضباط بقيام اللاعب بالاساءة لممثل اتحاد الكرة في مراسم حفل تتويج الاهلي بدرع الدورى رقم ٤٢.
كما استند فضل إلى أنه حاول إبعاد كهربا عن منطقة تسليم درع الدوري المصري، لأن اللاعب خالف البروتوكول الخاص بالتسليم في التواجد في هذه المنطقة فضلا عن قيام اللاعب بالتعدي عليه بالدفع بيده فى صدر عضو الجبلاية.
وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع.
وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابة على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".
وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.
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