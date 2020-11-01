بعد استحواذ ساويرس.. تغيير اسم نادي مصر إلى "زد إف سي"

واستحوذت شركة "زد" التابعة لـرجل الأعمال نجيب ساويرس على أسهم نادي مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.
وقال المصدر، إنه سيتم تغيير اسم نادي مصر إلى " زد إف سي" خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى تغيير مجلس الإدارة، وذلك بعد استحواذ شركة زد على أسهمه.
وأضاف المصدر، أنه لم يتحدد حتى الآن مصير الفريق واللاعبين المتواجدين في النادي، بعد شراء شركة زد لأسهم نادي مصر.
يذكر أن نادي مصر هبط مؤخرا إلى القسم الثاني، رفقة طنطا وحرس الحدود، بعد احتلاله المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.
وحسم فريق الأهلي لقب الدوري لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، بفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.
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