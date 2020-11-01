النصر يتحدى فيروس كورونا لتحقيق أول انتصاراته في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفا على نظيره الشباب، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويخوض البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأصعب له هذا الموسم، أمام الشباب، بعد خسارة أول مباراتين في الدوري وافتقاده لعدد كبير من عناصره الأساسية، سواءً بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، أو فيروس كورونا.
ويواجه النصر ظروف صعبة للغاية، حيث تعرض لضربة موجعة بإصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا وهم: عبدالرزاق حمد الله، ويحيى الشهري، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، ووليد عبد الله.
ويحتل النصر حاليا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب الدوري السعودي، بدون أي رصيد من النقاط.
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