لعدم تعافي حارس المرمى.. قلق في الرجاء المغربي قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

تسود حالة في القلق في فريق الرجاء بعد أن أثبتت المسحة الأخيرة عدم تعافي حارس المرمى أنس الزنيتي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أنه رغم ارتياح الجهاز الفني وجماهير الرجاء لقرار تأجيل مباراة الزمالك، إلا أن حالة القلق عادت لتخيم على الفريق الأخضر، بعد أن أكدت المسحة الأخيرة إيجابية عينة أنس الونيتي وعدم تعافيه من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن الجماهير والجهاز الفني للرجاء يدركون قيمة أنس الزنيتي جيدا، حيث ساهم تألقه في عودة الفريق إلى منصات التتويج، آخرها الفوز بالدوري المغربي، وقبلها منح فريق شرف رفع ثلاث كؤؤوس "كأس العرش - كأس الكونفيدرالية - كأس السوبر الأفريقي".

ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء إلى القاهرة، غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.