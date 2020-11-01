لعدم تعافي حارس المرمى.. قلق في الرجاء المغربي قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أنه رغم ارتياح الجهاز الفني وجماهير الرجاء لقرار تأجيل مباراة الزمالك، إلا أن حالة القلق عادت لتخيم على الفريق الأخضر، بعد أن أكدت المسحة الأخيرة إيجابية عينة أنس الونيتي وعدم تعافيه من فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة المغربية، أن الجماهير والجهاز الفني للرجاء يدركون قيمة أنس الزنيتي جيدا، حيث ساهم تألقه في عودة الفريق إلى منصات التتويج، آخرها الفوز بالدوري المغربي، وقبلها منح فريق شرف رفع ثلاث كؤؤوس "كأس العرش - كأس الكونفيدرالية - كأس السوبر الأفريقي".
ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء إلى القاهرة، غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الأول، الجمعة، إقامة مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر، بعد تأجيل اللقاء مرتين في حوالي أسبوع.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.
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